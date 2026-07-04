Калининградский студент вышел в финал федерального конкурса «Моя страна — моя Россия»

В финал всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» проекта президентской платформы прошел студент Западного филиала Президентской академии Антон Работин с проектом «Восточно-Евразийский Коридор». Это цифровая платформа для сопровождения внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса из приграничных и эксклавных регионов России с выходом на рынки Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-слвжа областного правительства.