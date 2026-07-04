Работа Комсомольского НПЗ возобновляется досрочно

Как сообщил заместитель министра энергетики края Евгений Берёза, обстановка с обеспечением топливом оценивается как сложная, однако остаётся контролируемой. Ожидаемая стабилизация ситуации связана с выходом Комсомольского НПЗ с планового ремонта. После перезапуска предприятию необходимо время для достижения проектных показателей мощности. По этой причине в Ванинском, Советско Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах продолжают действовать временные ограничения на реализацию топлива.