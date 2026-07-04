В курганский экопарк «Рябково» заселят новые виды животных

Новые виды животных заселят в экопарк «Рябково» в Кургане, сообщили в областном департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства. Это общественное пространство благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда», на смену которому с 2025 года пришел нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Экопарк получит новый импульс развития. Там, в частности, собираются построить гостиницу с заведениями общественного питания на прилегающей площадке, разместить малые архитектурные формы и обустроить зоны отдыха. Уточняется, что новые виды животных будут заселены в натурпарк.
«В экопарке тоже все развивается быстро. Появились удобные кофе-точки. Построен и активно функционирует веревочный городок и площадки для занятий с ребятами. В этом году, как и обещали, добавим животных. К лосю, оленям и косулям в соседи прибавятся овцебыки и альпаки», — написал в своем канале в нацмессенджере «Макс» губернатор Вадим Шумков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.