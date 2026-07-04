В курганский экопарк «Рябково» заселят новые виды животных

«В экопарке тоже все развивается быстро. Появились удобные кофе-точки. Построен и активно функционирует веревочный городок и площадки для занятий с ребятами. В этом году, как и обещали, добавим животных. К лосю, оленям и косулям в соседи прибавятся овцебыки и альпаки», — написал в своем канале в нацмессенджере «Макс» губернатор Вадим Шумков.