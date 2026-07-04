На Ставрополье модернизируют краевой музей изобразительных искусств

Краевой музей изобразительных искусств модернизируют на Ставрополье. Необходимое финансирование предоставлено по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве региона.
Средства направили на создание и техническое оснащение детского культурно-просветительского центра. На базе этого учреждения будут работать профориентационные объединения «Школа юных музейщиков и экскурсоводов» и «Школа юного этнографа».
В центре уже отремонтировали помещения. Также было закуплено современное интерактивное оборудование для проведения занятий по этнографии и музейному делу. Заниматься в центре смогут в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Также для музея приобрели мультимедийный стенд, напольный терминал и светодиодные экраны. А голографическая пирамида будет использоваться для демонстрации предметов классического искусства, которые не вошли в основную экспозицию, но представляют особую ценность.
«Реализация национального проекта поможет сформировать в музее изобразительных искусства современное открытое пространство, привлекательное для всех возрастов. Это позволит посетителям выбирать наиболее удобный формат знакомства с богатым культурным наследием», — отметила министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.