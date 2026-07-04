В Красноярском крае выпускники «Сибирского характера» получили должности

Еще два выпускника программы «Сибирский характер» приступили к исполнению обязанностей на руководящих должностях. Оба — участники СВО, которые прошли подготовку по управленческим дисциплинам.
Владислав Бучинский — выпускник Сибирского федерального университета, он работал в одном из подразделений «Норникеля», а его наставникои в «Сибирском характере» стал глава Норильска Дмитрий Карасев. В зоне СВО Владислав героически проявил себя и награжден медалью «За храбрость» II степени. Владислав Бучинский назначен в руководящий состав Управления автомобильных дорог города Норильска.
Алексея Ильина пригласили в «РН-Ванкор» на должность ведущего инженера службы по ликвидации аварийных разливов нефти, проведению газоспасательных и противофонтанных работ управления по работе с аварийно-спасательными формированиями. По образованию он юрист, служил в правоохранительных структурах. Отличившись в зоне СВО, имеет награду за храбрость.