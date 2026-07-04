В Красноярском крае выпускники «Сибирского характера» получили должности

Владислав Бучинский — выпускник Сибирского федерального университета, он работал в одном из подразделений «Норникеля», а его наставникои в «Сибирском характере» стал глава Норильска Дмитрий Карасев. В зоне СВО Владислав героически проявил себя и награжден медалью «За храбрость» II степени. Владислав Бучинский назначен в руководящий состав Управления автомобильных дорог города Норильска.