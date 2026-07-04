Калининградец с беременной женой поехал в роддом и застрял на трассе

В Калининграде мужчина с беременной супругой, у которой начались роды, поехал в роддом на своей машине — та в дороге сломалась. Пара застряла 4 июля на трассе, помогали им сотрудники ГИБДД. О случившемся рассказали в региональном минздраве.
Из-за неисправности авто дальнейшее движение стало невозможным. Супруг вызвал бригаду скорой помощи.
В этот момент на маршруте патрулирования находились сотрудники Госавтоинспекции, которые заметили машину на аварийках.
Полицейские пересадили беременную и ее супруга в служебный автомобиль и поехали навстречу скорой помощи.
Уже медики домчали роженицу в Региональный перинатальный центр.
Роды прошли благополучно — на свет появилась девочка (3680 граммов, 53 сантиметра).
Состояние мамы и малышки оценивается как удовлетворительное, они под наблюдением.