Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградец с беременной женой поехал в роддом и застрял на трассе

ГИБДД и скорая помощь помогли доставить роженицу в перинатальный центр.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде мужчина с беременной супругой, у которой начались роды, поехал в роддом на своей машине — та в дороге сломалась. Пара застряла 4 июля на трассе, помогали им сотрудники ГИБДД. О случившемся рассказали в региональном минздраве.

Из-за неисправности авто дальнейшее движение стало невозможным. Супруг вызвал бригаду скорой помощи.

В этот момент на маршруте патрулирования находились сотрудники Госавтоинспекции, которые заметили машину на аварийках.

Полицейские пересадили беременную и ее супруга в служебный автомобиль и поехали навстречу скорой помощи.

Уже медики домчали роженицу в Региональный перинатальный центр.

Роды прошли благополучно — на свет появилась девочка (3680 граммов, 53 сантиметра).

Состояние мамы и малышки оценивается как удовлетворительное, они под наблюдением.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше