«Это был шок для всех. Это наш Король Артур»: в Петербурге простились с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым

На траурную церемонию собрались множество людей, около 50−60 человек. Во время прощания транслировали архивные записи выступлений фигуриста. На церемонии прозвучали чувственные речи.
Слова скорби выразила наставница фигуриста, легендарный тренер Тамара Николаевна Москвина. Она отметила, что Артур Валерьевич прошел большой путь. Тренер призвала в память о фигуристе и всех его родственниках, близких и знакомых держать те вершины, которые он оставил своим искусством и своими спортивными достижениями. Позже Тамара Николаевна подошла к гробу и попрощалась со своим учеником.
На церемонии также присутствовала бывшая партнерша по льду фигуриста — Оксана Казакова. Вместе спортсмены завоевали золотую медаль на Олимпийских играх 1998 года в Нагано. В разговоре с корреспондентом «МК в Питере» Камиллой Латыповой фигуристка поделилась, что Артур Валерьевич был добрым, благородным, культурным, порядочным и интеллигентным человеком. Оксана Казакова рассказала, что до сих пор не может поверить, принять и осознать гибель бывшего партнера. «Ушла эпоха», — добавила она.
Мастер спорта по фигурному катанию Марина Фролова поделилась, что Артур — король на льду, который подтвердил свой статус двумя победами. Он оставил свой след в фигурном катании и в жизни. «Никак не хочется верить, что он ушел. Ощущение, что он с нами», — добавила Фролова.
После официальной части с Артуром Дмитриевым без лишних глаз попрощались члены семьи. Сын фигуриста Артур горько плакал во время церемонии. В последний путь фигуриста проводили громкими аплодисментами. Артура Валерьевича Дмитриева похоронили на Серафимовском кладбище 4 июля.