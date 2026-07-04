«Это был шок для всех. Это наш Король Артур»: в Петербурге простились с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым

На церемонии также присутствовала бывшая партнерша по льду фигуриста — Оксана Казакова. Вместе спортсмены завоевали золотую медаль на Олимпийских играх 1998 года в Нагано. В разговоре с корреспондентом «МК в Питере» Камиллой Латыповой фигуристка поделилась, что Артур Валерьевич был добрым, благородным, культурным, порядочным и интеллигентным человеком. Оксана Казакова рассказала, что до сих пор не может поверить, принять и осознать гибель бывшего партнера. «Ушла эпоха», — добавила она.