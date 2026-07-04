В подмосковном селе Речицы пройдет фестиваль авторской керамики «ГжельФест»

Фестиваль авторской керамики «ГжельФест» состоится в подмосковном селе Речицы 11 июля, сообщили в областном министерстве культуры и туризма. Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Свои произведения искусства на фестивале представят 30 умельцев, которые являются членами Союза гжельских мастеров. Юные творцы из детской школы искусств «Гжель» также продемонстрируют свои работы.
Гости мероприятия смогут наблюдать за процессом обжига двухметровой скульптуры. Также в программу фестиваля включены экскурсии в музей Союза гжельских мастеров и музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова», мастер-классы, в том числе по гончарному искусству. Вход на мероприятие свободный. Присоединиться к фестивалю могут все желающие.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.