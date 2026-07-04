В Анапе для детей и подростков откроют Школу креативных индустрий

Школу креативных индустрий для учеников с 5 по 11 класс запустят в Анапе Краснодарского края в начале нового учебного года, сообщили в администрации города. Инициатива соответствует целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Программа учреждения направлена на развитие творческого потенциала и освоение современных цифровых профессий. Обучение будет проходить на бесплатной основе с помощью высокотехнологичного оборудования, что позволит участникам создавать собственные проекты в области медиа и искусства.
В школе предусмотрены 6 тематических студий. В них учащиеся будут проходить подготовку по таким направлениям, как: анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии VR/AR, звукорежиссура, современная электронная музыка, дизайн, фото- и видеопроизводство. Записаться в Школу креативных индустрий можно через сообщество ВКонтакте или по телефону 8−86133−43862.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.