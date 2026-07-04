Нижегородцы стали реже страдать от алкоголизма

Начиная с 2020 года доля выявления новых случаев алкоголизма начала расти. С 37 пациентов на 100 тысяч человек к 2021 году, она вдруг выросла до 50-ти. В 2023 году планка поднялась до 52,9 случая, а в 2024 году — до 55,6. Но в 2025 году показатель вдруг опустился до 41,2 на 100 тысяч человек.