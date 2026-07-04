Нижегородцы стали реже страдать от алкоголизма

Первичный алкоголизм и алкогольный психоз все реже выявляют в Нижегородской области. Это следует из данных, опубликованных Минздравом РФ.
Начиная с 2020 года доля выявления новых случаев алкоголизма начала расти. С 37 пациентов на 100 тысяч человек к 2021 году, она вдруг выросла до 50-ти. В 2023 году планка поднялась до 52,9 случая, а в 2024 году — до 55,6. Но в 2025 году показатель вдруг опустился до 41,2 на 100 тысяч человек.
Как рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов, улучшение статистики — результат эффективного выявления болезни на ранних стадиях, контроль за продажей алкоголя и популяризация здорового образа жизни.
Но при этом в целом по России впервые за последние пять лет зафиксирован рост случаев выявления диагноза «алкоголизм». В 2024 году такой диагноз поставили 63,4 тыс. человек, а в 2025 году — 83 тыс. пациентов.