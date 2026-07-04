Миронов предложил давать студентам 100 тысяч рублей за первого ребенка

«Справедливая Россия» — левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии «Родина», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились «Патриоты России» и «За правду». В 2025 году партия вернулась к названию «Справедливая Россия». Ее бессменным лидером является Сергей Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.