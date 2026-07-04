Миронов предложил давать студентам 100 тысяч рублей за первого ребенка

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить разовую выплату при рождении первого ребенка в студенческих семьях не меньше 100 тысяч рублей.
В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии «Справедливая Россия».
«Мы предлагаем установить разовую выплату при рождении первого ребенка в студенческих семьях не меньше 100 тысяч рублей. В некоторых регионах уже ввели такую выплату, нужно вводить ее по всей стране», — сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, нужны дальнейшие шаги по поддержке родителей-студентов.
«Необходимо на федеральном уровне повысить для родителей-студентов единовременное пособие при рождении ребенка», — добавил лидер партии.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
«Справедливая Россия» — левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии «Родина», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились «Патриоты России» и «За правду». В 2025 году партия вернулась к названию «Справедливая Россия». Ее бессменным лидером является Сергей Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.