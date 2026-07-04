Дети из лагеря Перевозского строительного колледжа почувствовали себя плохо

«В сложившихся условиях обеспечить дальнейшее проведение сборов в полном объеме, с соблюдением всех норм безопасности и комфорта, было невозможно. К сожалению, завершение сборов на два дня раньше запланированного — нештатная ситуация, тем более ребятам нравилось, в чате родителей очень много положительных отзывов», — рассказал министр Пучков.