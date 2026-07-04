Дети из лагеря Перевозского строительного колледжа почувствовали себя плохо

Участники краткосрочных профильных экологических образовательных сборов на базе лагеря Перевозского строительного колледжа почувствовали недомогание в последний день, пятеро детей были направлены к врачу. Об этом сообщил в своем MAX-канале министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Сборы для двухсот ребят пришлось завершить досрочно из-за аварийно-восстановительных работ на участке трубопровода горячего водоснабжения, проводимых на площадке проведения сборов.
«В сложившихся условиях обеспечить дальнейшее проведение сборов в полном объеме, с соблюдением всех норм безопасности и комфорта, было невозможно. К сожалению, завершение сборов на два дня раньше запланированного — нештатная ситуация, тем более ребятам нравилось, в чате родителей очень много положительных отзывов», — рассказал министр Пучков.
На данный момент все дети находятся с родителями, в больнице детей нет. Возможные причины плохого самочувствия устанавливаются, проводится полная проверка.
«Уже получены результаты анализов сотрудников пищеблока на возможные возбудители инфекции — все отрицательные, нарушений нет. Проверяются сертификаты и качество продуктов, поставленных в лагерь, также на текущий момент подтверждений некачественных продуктов нет. Проверяется состояние комнат, всех бытовых условий и проведенные мероприятия по дератизации лагеря при подготовке», — подчеркнул Михаил Пучков.
Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после пищевого отравления нескольких посетителей в кафе Нижнего Новгорода.