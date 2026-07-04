Как подать претензию продавцу без адреса?

"На сайте налоговой службы адреса индивидуальных предпринимателей действительно не указывают в целях защиты персональных данных, — объясняет юрист Ирина Сивакова. — Но юридический адрес ИП можно запросить в ФНС (в том числе через МФЦ), обратившись с заявлением, паспортом. Учтите, что за выдачу сведений из ЕГРИП придётся уплатить госпошлину. Но потом её можно взыскать с ИП в качестве судебных расходов.