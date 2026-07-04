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Как подать претензию продавцу без адреса?

Юридический адрес ИП можно запросить в ФНС (в том числе через МФЦ), обратившись с заявлением, паспортом.

Юридический адрес ИП можно запросить в ФНС (в том числе через МФЦ), обратившись с заявлением, паспортом.

Приобретение смартфона в торговом центре — ответственный шаг, однако даже новый аппарат может оказаться с дефектом. Ещё более неприятная ситуация складывается, когда продавец отказывается принимать товар обратно, перекладывая ответственность на покупателя, а в чеке и открытых реестрах отсутствует юридический адрес предпринимателя. Как в таком случае правильно зафиксировать нарушение, найти адресата для претензии и подготовить доказательную базу для суда? Разъясняет юрист.

"На сайте налоговой службы адреса индивидуальных предпринимателей действительно не указывают в целях защиты персональных данных, — объясняет юрист Ирина Сивакова. — Но юридический адрес ИП можно запросить в ФНС (в том числе через МФЦ), обратившись с заявлением, паспортом. Учтите, что за выдачу сведений из ЕГРИП придётся уплатить госпошлину. Но потом её можно взыскать с ИП в качестве судебных расходов.

Возможен такой вариант: ФНС даст вам адрес того же торгового центра, где вы покупали товар, и не более. Тогда в претензии дополнительно укажите наименование торговой точки ИП, этаж торгового центра, на котором она расположена. Претензию направьте почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения — это обязательно для суда.

Дополнительно вручите второй экземпляр претензии продавцу ИП. Сделайте видеозапись вручения. Учтите, что в общественных местах, как правило, видеозапись не запрещена, если она не нарушает право гражданина на тайну частной жизни, а у работника при исполнении трудовых обязанностей это право не затрагивается".