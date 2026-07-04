Лавров назвал Калининградскую область важнейшим форпостом России на Балтике

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Калининградская область играет важнейшую роль в укреплении позиций России на Балтике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении губернатору Алексею Беспрозванных и жителям региона с 80-летием со дня образования области.
«Возглавляемый Вами регион по праву считается западным форпостом России и играет важнейшую роль в укреплении позиций нашей страны на Балтике. За прошедшие десятилетия Калининградская область достигла значительных успехов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, культуры и образования», — говорится в поздравлении Лаврова, опубликованном на сайте министерства.
Министр подчеркнул, что на повестке дня — реализация планов по социально-экономическому развитию региона, повышению уровня и качества жизни граждан, обеспечению их безопасности.
Дипломат отметил, что в МИД России ценят сложившееся конструктивное взаимодействие c руководством области в вопросах расширения международных и внешнеэкономических связей региона.
«Готовы к продолжению сотрудничества в русле единого внешнеполитического курса Российской Федерации, определяемого президентом Владимиром Путиным. Желаю Вам и в Вашем лице всем жителям области крепкого здоровья, мира, благополучия и всего самого лучшего», — подчеркнул министр.