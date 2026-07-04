Лавров назвал Калининградскую область важнейшим форпостом России на Балтике

«Возглавляемый Вами регион по праву считается западным форпостом России и играет важнейшую роль в укреплении позиций нашей страны на Балтике. За прошедшие десятилетия Калининградская область достигла значительных успехов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, культуры и образования», — говорится в поздравлении Лаврова, опубликованном на сайте министерства.