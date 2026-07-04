На улице Большие Каменщики в Москве заменили асфальт

Как ранее отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в этом году в Таганском районе обновят 13 улиц. Работы уже завершены на Новорогожской, Международной, Высоцкого, Школьной, Нижней Радищевской, а также в Новоспасском проезде, Большом и Малом Факельных и Большом Рогожском переулках.