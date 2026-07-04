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На улице Большие Каменщики в Москве заменили асфальт

Работы выполнили на объекте протяженностью около 600 метров.

Асфальтовое покрытие заменили по улице Большие Каменщики в Таганском районе Москвы, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Такие работы соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы выполнили на объекте протяженностью около 600 м. Там отфрезеровали старый асфальт, обновили смотровые колодцы и дождеприемные решетки, уложили новое покрытие проезжей части и установили бортовой камень. В завершении мастера нанесут разметку. Ремонт проводился преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения.

Как ранее отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в этом году в Таганском районе обновят 13 улиц. Работы уже завершены на Новорогожской, Международной, Высоцкого, Школьной, Нижней Радищевской, а также в Новоспасском проезде, Большом и Малом Факельных и Большом Рогожском переулках.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.