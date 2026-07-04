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В Александровском саду в Перми начали бетонировать чашу будущего фонтана

Также строители возводят подпорные стены и укладывают тротуарную плитку.

Источник: Комсомольская правда

В центре Перми, на площадке возведения Александровского сада, активно ведутся работы по благоустройству. Как сообщили в краевом Минтрансе, строители перешли к ключевому этапу — бетонированию чаши будущего парового фонтана.

Работы по армированию и заливке основания фонтана и прилегающего к нему технического помещения, уже завершены, как и строительство подпорных стен.

В пешеходных зонах началась укладка тротуарной плитки. На детской площадке в ближайшее время начнут монтировать оборудование для игровой зоны и уличные тренажеры, также проводится обустройство системы водоотведения.

Кроме того, рабочие заливают фундаменты для «малых архитектурных форм» — урн, лавочек, зонтиков и столиков. В районе улиц Куйбышева и Революции уже начался монтаж первой перголы, которая создаст в сквере затененную зону отдыха.

Озеленение территории Александровского сада запланировано на начало осени. В сквере будет высажено свыше 240 деревьев, более 4,4 тысяч кустарников и почти 7 тысяч цветочных культур.