В Приморье к новому учебному году обновят 30 школ и детских садов

«В прошлом году мы были включены в список на капитальный ремонт кровли, в этом году ее починили. Работы были окончены раньше срока на месяц. В дальнейшем мы планируем выполнить еще ограждение крыши», — отметила директор школы № 66 Александра Бедиева.