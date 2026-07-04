В Приморье к новому учебному году обновят 30 школ и детских садов

Капитальный ремонт выполнят в 30 школах и детских садах Приморского края к новому учебному году, сообщили в региональном агентстве проектного управления. Работы проводят по нацпроектам «Молодёжь и дети» и «Семья».
В частности, обновления недавно завершили в школе № 66 Владивостока. Там привели в порядок крышу.
«В прошлом году мы были включены в список на капитальный ремонт кровли, в этом году ее починили. Работы были окончены раньше срока на месяц. В дальнейшем мы планируем выполнить еще ограждение крыши», — отметила директор школы № 66 Александра Бедиева.
Всего работы сейчас проводят в 16 школах и 14 детских садах Арсеньева, Артема, Владивостока, Дальнереченска, Партизанска, а также Анучинского, Надеждинского, Ольгинского, Октябрьского и других муниципальных округов. Особое внимание в ходе ремонта уделяется обновлению кровли, фундамента и инженерных сетей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.