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В Белгородской области обновят участок дороги к хутору Холодное

В планах — обновить дорожное покрытие, укрепить обочины, установить знаки и сигнальные столбики.

Участок автодороги «Короча — Новая Слободка — Хмелевое — Подольхи — Призначное» — Холодное в Корочанском муниципальном округе Белгородской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве автомобильных дорог и транспорта.

Отрезок начинается у остановки общественного транспорта «Поворот на Холодное» и заканчивается перед въездом в хутор. Его протяженность — 1,5 км. Подчеркивается, что это основной маршрут, ведущий к населенному пункту.

Специалисты уже завершили подготовительные работы. В планах — обновить дорожное покрытие, укрепить обочины, установить знаки и сигнальные столбики. Ремонт завершат к концу октября 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.