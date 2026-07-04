Мечта, бегемот и любовь: в Музтеатре возродили спектакль о первых переселенцах

Музтеатр поддерживал ее в той сложной ситуации, что укрепило желание Дианы стать не просто актрисой, а актрисой именно этого театра. «Здесь очень хорошая энергетика, уютная атмосфера, — говорит она. — Мне очень приятно здесь находиться. Плюс тут люди очень хорошие. Я знакома со всеми, и все очень хорошие, очень приятные… Когда я первый раз после аварии, ещё на коляске, приехала в театр, мне сразу сказали: “Мы тебя ждём, давай приходи”. И эта фраза до сих пор сидит у меня в голове. И вот они исполнили своё обещание. Я встала, пришла и теперь играю в спектакле».