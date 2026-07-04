Мечта, бегемот и любовь: в Музтеатре возродили спектакль о первых переселенцах

В пятницу, 3 июля, в Калининградском областном музыкальном театре состоялась премьера спектакля «Город нашей юности» (12+), посвященного первым переселенцам. Корреспонденты «Нового Калининграда», побывав накануне на предпремьерном показе, попытались увидеть наш город глазами тех, кто приехал сюда сразу после войны.
Спектакль «Город нашей юности», как рассказал режиссер Евгений Макаревич, был поставлен тридцать лет назад. Его воссоздание — это не только дань памяти первым переселенцам, но и посвящение основателю Калининградского музыкального театра Валерию Лысенко, его другу и сподвижнику Валерию Бухарину и всем тем, кто работал над этой постановкой в 1990-е годы.
Общей сюжетной линии у спектакля нет. Он сложен из небольших историй, собранных артистами театра из писем, воспоминаний, семейных архивов. Это трогательные, смешные, порой наивные зарисовки, в которых трудности послевоенного быта переплетаются с надеждой на новую счастливую жизнь в разрушенном еще городе и, конечно, с любовью.
Приехавшие в наш город из разных концов страны люди разбирают завалы, рыбачат, дерутся на танцах, пытаются наладить личную жизнь и… спасают бегемота. Кстати, как рассказал Евгений Макаревич, в предыдущей версии спектакля бегемота не было. Сейчас же он в том или ином контексте упоминается едва ли не в каждой миниатюре.
Хотя кличка «Ганс» в спектакле и не звучит. Но многие калининградцы понимают, что речь идет о несчастном раненом во время штурма Кёнигсберга животном, которое зоотехник Владимир Полонский вылечил с помощью спирта. Бегемот Ганс стал символом Калининградского зоопарка, а история его спасения, которую очень живо и образно описал сам Полонский, — примером человечности, гуманизма. Жившие в очень сложных условиях и нуждающиеся буквально во всем люди заботятся о бегемоте, переживают о его судьбе. Очень показательно…
В спектакле немало отсылок к истории города, привязок к узнаваемым местам. Герои ловят диверсантов на форте № 5, извлекают из-под завалов роскошный рояль на Альбрехт-аллее (ныне — улица Тельмана), смотрят и даже пытаются воспроизвести некоторые сцены из спектакля «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова. Этой постановкой местный драмтеатр открыл свой первый сезон в 1947 году.
Спектакль «Город нашей юности» примечателен еще и тем, что в нём на сцене Музтеатра дебютировала Диана Нагиева — одна из двух школьниц, сбитых на пешеходном переходе у ресторана «Атлантика» в январе 2024 года. Подруга Дианы, к сожалению, погибла. Сама же девушка чудом осталась жива. Практически заново научившись ходить, она вновь движется к осуществлению своей мечты — стать актрисой.
«Я с детства мечтала играть на сцене, но родители меня отговаривали от этой идеи, — рассказывает она. — В восьмом классе я попала в Музыкальный театр на постановку “Любовь в стиле джаз” (16+). Посмотрев её, я приняла решение. Сказала: “Мам, я все-таки стану актрисой”. Диана училась в специализированном театральном классе, занималась в студии Музыкального театра. Были большие планы, которые могла перечеркнуть, но, к счастью, не перечеркнула та страшная авария.
«Когда я лежала дома, я много раз пересматривала спектакль Музтеатра “Снегурочка” (16+), — продолжает Диана. — Я посмотрела его в общей сложности тринадцать раз».
Музтеатр поддерживал ее в той сложной ситуации, что укрепило желание Дианы стать не просто актрисой, а актрисой именно этого театра. «Здесь очень хорошая энергетика, уютная атмосфера, — говорит она. — Мне очень приятно здесь находиться. Плюс тут люди очень хорошие. Я знакома со всеми, и все очень хорошие, очень приятные… Когда я первый раз после аварии, ещё на коляске, приехала в театр, мне сразу сказали: “Мы тебя ждём, давай приходи”. И эта фраза до сих пор сидит у меня в голове. И вот они исполнили своё обещание. Я встала, пришла и теперь играю в спектакле».
В известном смысле, считает Диана, мечты о сцене и поддержка театра помогли ей встать на ноги и продолжить идти по выбранной когда-то дороге. Сейчас девушка учится заочно в педагогическом колледже, но потом надеется поступить в театральный вуз. В спектакле «Город нашей юности» роль у Дианы небольшая, но, как она говорит, характерная. Она играет одну из девушек-переселенок.
Дебют вышел удачным. Но Диана, как это часто бывает у творческих людей, излишне строга к себе. «Ну, наверное, я поставила бы себе пятёрку-семёрку по десятибалльной шкале, — призналась она. — Вроде бы и получилось передать настроение, но я чувствую, что не отдала зрителю по максимуму всё, что у меня есть…».
Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».