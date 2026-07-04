В подмосковном Орехово-Зуеве школу имени Бирюкова обновят к концу лета

Строительная готовность объекта уже достигла около 60%. Специалисты занимаются отделочными, кровельными и фасадными работами. Параллельно они выполняют устройство входных групп, замену окон и монтаж новых инженерных сетей. По проекту там также полностью модернизируют инженерные коммуникации, преобразят все помещения, а прилегающую территорию благоустроят. Планируется, что учащиеся смогут приступить к занятиям в улучшенном корпусе уже в сентябре.