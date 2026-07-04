В подмосковном Орехово-Зуеве школу имени Бирюкова обновят к концу лета

Второй корпус школы № 20 имени Н. З. Бирюкова по улице Иванова в Орехово-Зуеве планируют отремонтировать к концу лета, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы там проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Строительная готовность объекта уже достигла около 60%. Специалисты занимаются отделочными, кровельными и фасадными работами. Параллельно они выполняют устройство входных групп, замену окон и монтаж новых инженерных сетей. По проекту там также полностью модернизируют инженерные коммуникации, преобразят все помещения, а прилегающую территорию благоустроят. Планируется, что учащиеся смогут приступить к занятиям в улучшенном корпусе уже в сентябре.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.