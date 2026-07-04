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Четвертый этап опрессовки: дома в трех районах останутся без горячей воды с середины июля

В Челябинске с 14 июля 590 домов останутся без горячей воды из-за опрессовки.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске с 14 июля приступают к четвертому этапу плановых гидравлических испытаний городских тепловых сетей. На время диагностики горячее водоснабжение приостановят в части домов трех районов города — Калининском, Курчатовском и Центральном. Всего без воды останутся 590 жилых домов и 91 объект социальной инфраструктуры — детские сады, школы, поликлиники и больницы.

Плановый срок отключения горячей воды составляет две недели. Однако в случае аварийных ситуаций или необходимости дополнительного ремонта этот период может быть продлен. С перечнем адресов, попадающих под ограничения, можно ознакомиться на сайте администрации города.

Гидравлические испытания — обязательная часть подготовки к новому отопительному сезону. Они позволяют выявить слабые места на сетях и своевременно провести ремонт. Жителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за информацией о сроках восстановления подачи воды.