Четвертый этап опрессовки: дома в трех районах останутся без горячей воды с середины июля

В Челябинске с 14 июля приступают к четвертому этапу плановых гидравлических испытаний городских тепловых сетей. На время диагностики горячее водоснабжение приостановят в части домов трех районов города — Калининском, Курчатовском и Центральном. Всего без воды останутся 590 жилых домов и 91 объект социальной инфраструктуры — детские сады, школы, поликлиники и больницы.