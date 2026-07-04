Болванки от снарядов найдены у села Благодатное Хабаровского края

При ремонте моста между селом Благодатное и селом Лесное обнаружены три болванки от старых авиаснарядов. Сообщение об этом поступило в единую дежурно диспетчерскую службу Хабаровского района в 12:30 текущего дня. Для проверки и оценки угрозы на место были направлены спецслужбы, пожарные расчёты и специалисты взрывотехники, сообщает Официальный канал администрации Хабаровского муниципального района. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.