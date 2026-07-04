Нижегородский МХК «Чайка» опубликовала план подготовки к предстоящему сезону

22 июля хоккейный клуб во главе с Алексеем Подалинским переместится на базу «Море спорта» в Городецком округе, где они пробудут до 4 августа. Помимо постоянных тренировок клуб поборется за кубок TNA. Турнир пройдет в Казани с 14 по 19 августа.