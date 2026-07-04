Ростовчанин получил за госизмену 12 лет колонии строгого режима

Житель Ростовской области приговорён к длительному сроку по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом 3 июля сообщила пресс‑служба Ростовского областного суда.
Согласно материалам дела, мужчина зарегистрировался на интернет‑ресурсе, заблокированном на территории России, и подписался на блогера, включённого в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.
Суд установил, что подсудимый неоднократно переводил денежные средства на счета блогера — эти деньги использовались для финансовой поддержки вооружённых формирований Украины.
По решению суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, далее — ограничение свободы на 2 года, а также штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.