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Ростовчанин получил за госизмену 12 лет колонии строгого режима

Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Житель Ростовской области приговорён к длительному сроку по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом 3 июля сообщила пресс‑служба Ростовского областного суда.

Согласно материалам дела, мужчина зарегистрировался на интернет‑ресурсе, заблокированном на территории России, и подписался на блогера, включённого в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Суд установил, что подсудимый неоднократно переводил денежные средства на счета блогера — эти деньги использовались для финансовой поддержки вооружённых формирований Украины.

По решению суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, далее — ограничение свободы на 2 года, а также штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.