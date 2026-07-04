В июне без вести пропали 113 ростовчан

В Ростовской области за июнь 2026 года без вести пропали 113 человек. Такие данные опубликовали представители поисково‑спасательного отряда «ЛизаАлерт» на странице во «ВКонтакте».
По информации из инфографики отряда, волонтёры нашли живыми 73 пропавших. Для 12 человек удалось отыскать родственников, ещё у семи — установить личность. Сведения по трём пропавшим направлены в национальную службу взаимного поиска людей «Жди меня».
Поиски остальных пропавших продолжаются: распространяются ориентировки и проверяются поступающие свидетельства, сообщили в «ЛизаАлерт».