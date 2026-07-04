И как «американская мечта» превратилась в «светлое коммунистическое будущее»

Пока что оба выхода — не более чем общие наброски, которые еще предстоит проверить на практике. Ожидалось, что эпоха больших общественных экспериментов начнется с президентства Трампа. Тот действительно обещал чуть ли не правую революцию. Даже начал претворять идеи в жизнь, но быстро выяснилось, что никакого стройного плана в его действиях не было. В высоких материях Трамп не витает, думает только о себе и вообще будь его воля — он бы застраивал Вашингтон золотыми бальными залами и триумфальными арками, а не вот это вот все.