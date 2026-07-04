В поселке Тайнак Челябинской области построят фельдшерско-акушерский пункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в поселке Тайнак Челябинской области, сообщили в администрации Златоустовского городского округа. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новый ФАП разместят в модульном здании. Внутри предусмотрены кабинет приема, процедурный кабинет, зона ожидания для пациентов, комната персонала, санузел, помещение для хранения медикаментов и другие функциональные пространства. Также учреждение оборудуют в соответствии со всеми необходимыми условиями для маломобильных пациентов.
Специалисты уже возвели стены здания и смонтировали кровлю, сейчас они выполняют внутренние отделочные работы и прокладывают инженерные сети. Завершить проект должны до 30 июля.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.