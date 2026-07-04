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Кравцов поддержал включение произведений о СВО в образовательные программы

Кравцов поддержал идею включить литературу о СВО в образовательные программы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что министр провел встречу с педагогами Сахалинской области на площадке парка «Россия — Моя история» в Южно-Сахалинске.

«В ходе встречи обсуждалось развитие сети профильных психолого-педагогических классов. Министр также поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы», — говорится в сообщении.