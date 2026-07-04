В Калининградской области частично возобновили розничные продажи топлива на АЗС «Балтнефть»

Губернатор добавил, что по мере поступления новых объёмов топлива в регион власти будут оперативно открывать дополнительные точки. В каждом муниципалитете, подчеркнул он, важно расширить возможности для заправки автомобилей. Сеть «Балтнефть» продолжит обслуживать юридические лица по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы.