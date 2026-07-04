В поселке Степном Оренбургской области отремонтируют школу № 88

Школу № 88 в поселке Степном Оренбургской области модернизируют по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города Орска.
«В планах — комплексный ремонт всех помещений. Строители заменят инженерные сети, окна и двери. Специалисты установят системы видеонаблюдения и безопасности. В контракте есть и благоустройство территории возле школы. Дополнительно заключим контракт на приобретение новой современной мебели», — сказал глава Орска Артем Воробьев.
Завершить ремонт должны до 1 июля 2027 года. Сейчас специалисты выполняют демонтажные работы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.