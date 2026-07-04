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Электрички 4 июля увезут волгоградцев от Сергея Жукова

В Волгограде назначены дополнительные рейсы электричек в ночь с 4 на 5 июля. Расписание.

В Волгограде назначены дополнительные рейсы электричек в ночь с 4 на 5 июля. Расписание было скорректировано в связи с выступлением певца Сергея Жукова на «Волгоград Арене».

Электричка № 6331 Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправится со станции Краснооктябрьская в 23:33, с нижней платформы станции Мамаев курган — в 23:47 и прибудет станцию Шпалопропитка 5 июля в 1:31.

Электричка № 6435/6436 Волгоград-1 — Волжский отправится со станции Волгоград-1 в 23:39, с верхней платформы станции Мамаев Курган — в 23:47, и прибудет на станцию Волжский 5 июля в 00:27.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.