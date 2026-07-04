В Нижегородской области 200 детей досрочно вернули со сборов

Он сообщил, что в сложившихся условиях дальнейшее проведение сборов в полном объеме и с соблюдением всех норм безопасности и комфорта обеспечить было невозможно. Кроме того, несколько участников в последний день почувствовали недомогание, пятеро были направлены к врачу. Министр подчеркнул, что сейчас все дети находятся с родителями, в больнице несовершеннолетних нет.