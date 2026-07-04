В Нижегородской области 200 детей досрочно вернули со сборов

Сборы для 200 ребят в Нижегородской области пришлось досрочно закончить из-за аварийных работ на трубопроводе горячего водоснабжения, которые проводились на площадке лагеря. Подробности рассказал министр образования региона Михаил Пучков в своих соцсетях.
Он сообщил, что в сложившихся условиях дальнейшее проведение сборов в полном объеме и с соблюдением всех норм безопасности и комфорта обеспечить было невозможно. Кроме того, несколько участников в последний день почувствовали недомогание, пятеро были направлены к врачу. Министр подчеркнул, что сейчас все дети находятся с родителями, в больнице несовершеннолетних нет.
В настоящее время устанавливаются возможные причины плохого самочувствия. Проверяются сертификаты и качество продуктов, которые поставлялись в лагерь, пока подтверждений некачественных продуктов нет. Проверяется состояние комнат, всех бытовых условий и проведенные мероприятия по дератизации при подготовке мест для приема детей.
«Уже получены результаты анализов сотрудников пищеблока на возможные возбудители инфекции — все отрицательные, нарушений нет. Завершение сборов на два дня раньше запланированного — нештатная ситуация, тем более ребятам нравилось, в чате родителей очень много положительных отзывов.», — написал Михаил Пучков. Проверка продолжается.