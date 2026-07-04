В Ростове мужчина отдал мошенникам крупную сумму денег ради бывшей жены

Взволнованный мужчина согласился и продиктовал свой адрес. Спустя некоторое время к нему приехал курьер, которому ростовчанин и передал деньги. Позже он связался с бывшей супругой и понял, что никакой аварии не было, а сам он стал жертвой преступления.