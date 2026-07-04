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Мозг трудоголика: ученые выяснили, что происходит с памятью и эмоциями

5 июля во всем мире отмечается День трудоголика.

Ученые Пермского Политеха рассказали, как постоянная перегрузка связана с изменениями в работе мозга и поведении человека при зависимости от работы.

По данным исследования, у трудоголиков снижается вариабельность сердечного ритма, усиливается напряжение даже в покое, меняется работа систем внимания и памяти. При этом система вознаграждения становится более чувствительной, а рабочие стимулы могут вызывать более сильную реакцию, чем денежное поощрение. Также отмечаются особенности переключения между задачами и восприятия эмоций других людей.

«Даже в покое организм остается в напряженном состоянии, а интервалы между ударами сердца почти не меняются», — отметил старший научный сотрудник ПНИПУ Валерий Литвинов.

Специалисты отмечают, что такие особенности могут давать как преимущества в виде высокой вовлеченности и скорости реакции, так и риски истощения. Для снижения нагрузки важно соблюдать режим отдыха, ограничивать рабочие триггеры и не допускать постоянной переработки.

Ранее врач рассказала, как сердце подсказывает, что пора обратиться за медпомощью.