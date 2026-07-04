Мозг трудоголика: ученые выяснили, что происходит с памятью и эмоциями

По данным исследования, у трудоголиков снижается вариабельность сердечного ритма, усиливается напряжение даже в покое, меняется работа систем внимания и памяти. При этом система вознаграждения становится более чувствительной, а рабочие стимулы могут вызывать более сильную реакцию, чем денежное поощрение. Также отмечаются особенности переключения между задачами и восприятия эмоций других людей.