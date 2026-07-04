В Нижнем Новгороде могут отменить бумажные билеты в общественном транспорте

По словам Рябинина, отказ от бумажных носителей — активно обсуждаемая тема. Он признал, что у такого решения есть минусы, поскольку бумажный билет остаётся привычным физическим предметом для многих пассажиров. Однако практика крупных регионов, включая Москву, Санкт-Петербург и Пермь, показывает, что можно обойтись без печати. Это позволит реже заправлять терминалы бумагой и снизит число поломок оборудования.