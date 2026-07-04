«Видела пьяных парней». В Туве сотни людей ищут загадочно пропавших девочек

Поиски исчезнувших 1 июля в Туве школьниц Айланы и Амины не останавливаются ни на минуту. Несколько суток подряд правоохранители, спасатели, волонтёры и близкие метр за метром прочёсывают локации, на которых могли быть подруги.
В Следственном комитете раскрыли новые детали о поисковой операции, а в инфополе появились тревожные предположения. Подробнее — в материале krsk.aif.ru.
Обследуют реку и город.
Как рассказала нашему корреспонденту старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат, 4 июля специалисты помимо обследования реки и береговой линии прочёсывают и город.
«Если ранее смотрели две улицы, сейчас расширяют поиск. Обследовали все магазины по всем возможным путям следования», — проинформировала редакцию сотрудница СК.
Личных вещей девочек, кроме найденных ночью 2 июля сотовых телефонов и обуви одной из исчезнувших школьниц, обнаружить пока не удалось. О задержании кого-то из подозреваемых правоохранители не сообщают. Но в информационном пространстве появляются тревожные предположения.
Блогер Альмира Сенди опубликовала в своём канале «СендИ News» пост, согласно которому её знакомая в день пропажи девочек видела на месте, где нашли их мобильные, «каких-то пьяных парней — и примерно в это же время». Девушка, по словам блогера, сообщила об этом полицейским.
«Если вдруг к исчезновению девочек причастны люди, то вам не спрятаться. Вас видели, вас найдут. Тут без вариантов», — подытожила Альмира Сенди.
Ранее мама одной из пропавших сообщила нашему корреспонденту о том, что приняла звонок от незнакомки.
«Она рассказала, что нашли подозреваемого — её знакомого. Когда они созванивались по телефону, были слышны крики девочек, но мужчина сказал, что это голоса его сестёр — хотя, у него не должно быть сестёр», — поделилась женщина.
Безвестное исчезновение школьниц всколыхнуло весь регион. Пользователи интернета в комментариях желают поисковикам скорее найти девочек и высказывают предложения подключить к работе шаманов, которые могли бы указать на местонахождение подруг.
Ищут правоохранители и волонтёры.
«Мы работаем с воды, с земли и с воздуха — делаем всё, что в наших силах, чтобы найти пропавших, — рассказывают волонтёры поискового отряда “Саяны Спас”. — Людей выстраивают цепочками: по три человека через каждый километр. Каждый метр береговой линии, каждый кусочек лесного массива осматривается детально, с полной самоотдачей. Без сна, без отдыха, только с одной мыслью: “Мы должны успеть”».
Специалисты говорят, что готовы искать столько, сколько потребуется, и обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой о содействии в поисках.
«В поисковых мероприятиях задействованы 35 сотрудников полиции и 114 волонтёров. Добровольцы работают в составе 39 поисковых групп на суше», — сообщает пресс-служба МВД.
Видео: МВД по Республике Тыва.
Акваторию проверяют четыре группы сапбордистов, из техники привлечены три моторные лодки. Для изучения местности с воздуха используют беспилотный летательный аппарат.
По информации канала «ЧП Кызыл — новости Тувы», местные предприниматели и неравнодушные жители города не остаются в стороне и привозят еду и воду для участников поисков.
Искали почти на 100 островах.
По информации МЧС на 4 июля, поисковики обследовали уже 105,5 километров береговой линии, 92 острова и 29 скоплений коряг и древесины — так называемых заломов.
БПЛА поднимали в воздух 18 раз: с его помощью удалось осмотреть 18,7 километров прибрежной зоны.
Водолазы совершили десять погружений в Енисей, во время которых обследовали 550 квадратных метров дна.
«Всего в поисках задействованы 217 человек и 58 единиц техники», — сообщают в МЧС, отмечая, что к профессиональным спасателям подключились волонтёры от нескольких организаций.
Ход поисковых работ лично контролируют глава Республики Тыва Владислав Ховалыг и начальник ГУ МЧС по РТ Алексей Артёмов.
Krsk.aif.ru следит за поисковой операцией и сообщит о новых деталях, как только они станут известны.