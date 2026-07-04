В Туве сотни людей ищут загадочно пропавших девочек

«Мы работаем с воды, с земли и с воздуха — делаем всё, что в наших силах, чтобы найти пропавших, — рассказывают волонтёры поискового отряда “Саяны Спас”. — Людей выстраивают цепочками: по три человека через каждый километр. Каждый метр береговой линии, каждый кусочек лесного массива осматривается детально, с полной самоотдачей. Без сна, без отдыха, только с одной мыслью: “Мы должны успеть”».