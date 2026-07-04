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В Туве сотни людей ищут загадочно пропавших девочек

Появились ли новые детали, способные пролить свет на местонахождение школьниц, и как долго будет длиться поисковая операция — в материале krsk.aif.ru.

Источник: АиФ Красноярск

Поиски исчезнувших 1 июля в Туве школьниц Айланы и Амины не останавливаются ни на минуту. Несколько суток подряд правоохранители, спасатели, волонтёры и близкие метр за метром прочёсывают локации, на которых могли быть подруги.

В Следственном комитете раскрыли новые детали о поисковой операции, а в инфополе появились тревожные предположения. Подробнее — в материале krsk.aif.ru.

Обследуют реку и город.

Как рассказала нашему корреспонденту старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат, 4 июля специалисты помимо обследования реки и береговой линии прочёсывают и город.

«Если ранее смотрели две улицы, сейчас расширяют поиск. Обследовали все магазины по всем возможным путям следования», — проинформировала редакцию сотрудница СК.

Личных вещей девочек, кроме найденных ночью 2 июля сотовых телефонов и обуви одной из исчезнувших школьниц, обнаружить пока не удалось. О задержании кого-то из подозреваемых правоохранители не сообщают. Но в информационном пространстве появляются тревожные предположения.

Блогер Альмира Сенди опубликовала в своём канале «СендИ News» пост, согласно которому её знакомая в день пропажи девочек видела на месте, где нашли их мобильные, «каких-то пьяных парней — и примерно в это же время». Девушка, по словам блогера, сообщила об этом полицейским.

«Если вдруг к исчезновению девочек причастны люди, то вам не спрятаться. Вас видели, вас найдут. Тут без вариантов», — подытожила Альмира Сенди.

Ранее мама одной из пропавших сообщила нашему корреспонденту о том, что приняла звонок от незнакомки.

«Она рассказала, что нашли подозреваемого — её знакомого. Когда они созванивались по телефону, были слышны крики девочек, но мужчина сказал, что это голоса его сестёр — хотя, у него не должно быть сестёр», — поделилась женщина.

Безвестное исчезновение школьниц всколыхнуло весь регион. Пользователи интернета в комментариях желают поисковикам скорее найти девочек и высказывают предложения подключить к работе шаманов, которые могли бы указать на местонахождение подруг.

Ищут правоохранители и волонтёры.

«Мы работаем с воды, с земли и с воздуха — делаем всё, что в наших силах, чтобы найти пропавших, — рассказывают волонтёры поискового отряда “Саяны Спас”. — Людей выстраивают цепочками: по три человека через каждый километр. Каждый метр береговой линии, каждый кусочек лесного массива осматривается детально, с полной самоотдачей. Без сна, без отдыха, только с одной мыслью: “Мы должны успеть”».

Специалисты говорят, что готовы искать столько, сколько потребуется, и обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой о содействии в поисках.

«В поисковых мероприятиях задействованы 35 сотрудников полиции и 114 волонтёров. Добровольцы работают в составе 39 поисковых групп на суше», — сообщает пресс-служба МВД.

Видео: МВД по Республике Тыва.

Акваторию проверяют четыре группы сапбордистов, из техники привлечены три моторные лодки. Для изучения местности с воздуха используют беспилотный летательный аппарат.

По информации канала «ЧП Кызыл — новости Тувы», местные предприниматели и неравнодушные жители города не остаются в стороне и привозят еду и воду для участников поисков.

Искали почти на 100 островах.

По информации МЧС на 4 июля, поисковики обследовали уже 105,5 километров береговой линии, 92 острова и 29 скоплений коряг и древесины — так называемых заломов.

БПЛА поднимали в воздух 18 раз: с его помощью удалось осмотреть 18,7 километров прибрежной зоны.

Водолазы совершили десять погружений в Енисей, во время которых обследовали 550 квадратных метров дна.

«Всего в поисках задействованы 217 человек и 58 единиц техники», — сообщают в МЧС, отмечая, что к профессиональным спасателям подключились волонтёры от нескольких организаций.

Ход поисковых работ лично контролируют глава Республики Тыва Владислав Ховалыг и начальник ГУ МЧС по РТ Алексей Артёмов.

Krsk.aif.ru следит за поисковой операцией и сообщит о новых деталях, как только они станут известны.

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