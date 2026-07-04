В Алтайском крае братья-близнецы получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике

«В Алтайском крае зафиксирован уникальный случай: братья-близнецы Александр и Сергей Половниковы из города Заринска получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике. Выпускники школы № 15 стали единственными стобалльниками в своей школе в этом году. Оба — золотые медалисты», — говорится в сообщении.