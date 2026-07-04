В Ростове поддержали предложение по расширению музыкального театра

Градостроительный совет проходил 3 июля под председательством главы региона Юрия Слюсаря. Участники встречи согласились, что в центральной части Ростова-на-Дону, на ул. Большой Садовой, назрела необходимость расширения музтеатра. Архитекторы предложили разместить единый функциональный блок над хозяйственным двором РГМТ, сохранив въезд в существующие гаражи. В проекте также будут предусмотрены административные помещения, репетиционные залы.