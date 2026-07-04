Михаил Клинков поздравил сотрудников ГАИ Дзержинска с 90-летием ведомства

В Дзержинске летопись ГАИ ведется с 1944 года, когда фронтовик Георгий Антонович Баранов возглавил первое отделение. Тогда штат состоял всего из трех человек, а в распоряжении были два мотоцикла и один автомобиль с громкоговорящей установкой. Сегодня это разветвлённая структура, включающая регистрационно-экзаменационный отдел, группы техосмотра, пропаганды и дорожного надзора, а также отдельную роту ДПС. В настоящее время в дзержинской Госавтоинспекции несут службу 70 человек.