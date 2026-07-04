Путин поздравил жителей Калининградской области с 80‑летием региона

Путин подчеркнул, что область обладает серьёзным потенциалом и широкими возможностями для привлечения крупных инвестиций. По его словам, в регионе успешно реализуют проекты в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, инфраструктуре, а также в туризме и санаторно‑курортной сфере.