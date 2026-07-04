Движение на улице Депутатской в Воронеже закроют почти на два месяца

Ранее стало известно, что на выходных — 4 и 5 июля — в центре города запланированы краткосрочные ремонтные работы на сетях. В связи с этим до 8:00 понедельника, 6 июля, будет запрещено движение транспорта через перекресток улиц Куколкина и Никитинской.