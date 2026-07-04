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Движение на улице Депутатской в Воронеже закроют почти на два месяца

С 6 июля по 31 августа на участке от дома № 14 до пересечения с улицей Карла Либкнехта запретят проезд.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Воронежа предупредили автомобилистов об ограничениях движения в центре города, которые вступят в силу уже на наступающей рабочей неделе.

Самое длительное перекрытие затронет улицу Депутатскую. С 8:00 6 июля до 8:00 31 августа будет полностью закрыт проезд на участке от дома № 14 по Депутатской до пересечения с улицей Карла Либкнехта. Ограничение вводится в связи с проведением ремонтных работ на инженерных сетях. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

В городской администрации призывают водителей быть внимательными, следить за временными дорожными знаками и по возможности пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы избежать заторов. О возобновлении движения на отремонтированных участках сообщат дополнительно.

Ранее стало известно, что на выходных — 4 и 5 июля — в центре города запланированы краткосрочные ремонтные работы на сетях. В связи с этим до 8:00 понедельника, 6 июля, будет запрещено движение транспорта через перекресток улиц Куколкина и Никитинской.

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