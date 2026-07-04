Красноярка полетела в Москву, чтобы передать мошенникам свои миллионы

В Красноярске женщина передала мошенникам 10,5 миллионов рублей. 76-летняя горожанка спасала свое благополучие под диктовку фальшивых благодетелей.
Началось все в январе нынешнего года. Потерпевшей позвонила неизвестная, которая назвалась проректором местного вуза, и предупредила, что пенсионеркой интересуются правоохранители. Следом фальшивый следователь ошеломил: кто-то оформил на нее кредит на 5,2 миллиона рублей.
Затем настала очередь лже-сотрудника Центробанка. Напуганная наивная женщина перевела по указке организованной банды 4 миллиона своей дочери, согласилась продать единственную квартиру. В апреле обналичила 1,7 миллионов рублей и через банкомат отправила их аферистам.
А вот в июне она садится на самолет (билеты для нее уже купили) и летит в Москву, а там передает свои 3,8 миллионов какой-то девушке, назвавшей кодовое слово. Обчистив ее, мошенники потеряли к ней интерес.