В Челябинске пройдет областная агропромышленная выставка-ярмарка

Областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «Агро-2026» пройдет с 11 по 13 августа в Челябинске, сообщили в АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области». Господдержка экспортеров осуществляется в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«B2B-переговоры с иностранными покупателями, организованные на территории региона, — отличная возможность для южноуральских предпринимателей выйти на международные рынки без лишних затрат. У Челябинской области накоплен успешный опыт проведения деловых визитов представителей зарубежного бизнеса. Итогом таких мероприятий становятся экспортные контракты и новые рынки сбыта продукции», — отметил директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко.
Событие объединит производителей, переработчиков, посредников и конечных потребителей в сфере АПК. Выставка-ярмарка станет площадкой для обмена опытом и установления полезных деловых связей, поможет найти новых покупателей и заключить выгодные контракты. Ожидается более 150 участников и свыше 19 тыс. посетителей.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.