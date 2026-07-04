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Ярко и с размахом: в Челябинской области отметили Сабантуй

В деревне Норкино Аргаяшского района в субботу, 4 июля, состоялся уже 70-й по счёту областной Сабантуй. На масштабный татаро-башкирский праздник съехались тысячи гостей со всех уголков региона.

Источник: правительство Челябинской области.

Юбилейный Сабантуй прошёл с особым размахом. Мероприятие состоялось в Год единства народов, поэтому организаторы подготовили множество тематических и зрелищных площадок. Гости праздника могли насладиться национальными подворьями, яркими концертами, мастер-классами и увлекательными состязаниями — всё было выдержано в лучших народных традициях.

Артисты в национальных костюмах дарили зрителям настоящий праздник.

Нововведением этого года стал необязательный, но рекомендованный дресс-код, который поддержали многие участники.

Борцы выявляли сильнейшего на ковре.

Кульминацией праздника стала зрелищная борьба на поясах «куреш», победитель которой получил главный приз — живого барана.