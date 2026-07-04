Ярко и с размахом: в Челябинской области отметили Сабантуй

Юбилейный Сабантуй прошёл с особым размахом. Мероприятие состоялось в Год единства народов, поэтому организаторы подготовили множество тематических и зрелищных площадок. Гости праздника могли насладиться национальными подворьями, яркими концертами, мастер-классами и увлекательными состязаниями — всё было выдержано в лучших народных традициях.