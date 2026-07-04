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В Горно-Алтайске обновят Детскую музыкальную школа № 2 имени Тозыякова

Учреждение откроют после ремонта в 2027 году.

Детскую музыкальную школа № 2 имени Тозыякова в Горно-Алтайске отремонтируют по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры Республики Алтай.

Сейчас специалисты выполняют внутренние отделочные электромонтажные работы, обустраивают системы водоотведения. Также они намерены приступить к преображению фасада здания.

Вместе с тем в регионе модернизируют онгудайский центр культуры. Оба обновленных учреждения откроют в 2027 году.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.