Машины эвакуируют 4 июля от «Волгоград Арены» перед концертом «Руки вверх»

Напомним, зрителей будут запускать в гейты в зависимости от того, в какую зону они купили билет. Для каждой — свой вход. Читайте, куда заходить вам. Оставьте дома любые напитки и еду, а также запрещенные предметы. А лучше еще и автомобиль оставить, для зрителей организуют дополнительный общественный транспорт.