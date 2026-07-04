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Минпросвещения ожидает указ о особом статусе педагогов

Кравцов: Минпросвещения ждет указ об особом статусе педагогов в ближайшее время.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Минпросвещения РФ ожидает указ, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, в ближайшее время, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Уточняется, что министр провел встречу с педагогами Сахалинской области на площадке парка «Россия — Моя история» в Южно-Сахалинске.

«В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по признанию особого статуса учителя в стране.

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