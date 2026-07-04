В Новотроицке Оренбургской области обновят территорию у лицея № 1

Территорию рядом с третьим корпусом лицея № 1 благоустроят в Новотроицке Оренбургской области, сообщили в администрации города. Это соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Там предусмотрено создать зоны отдыха, обустроить пешеходные маршруты, смонтировать новое освещение, выполнить озеленение. Также в планах организовать спортивную и детскую площадки, установить теневой навес, амфитеатр и другие малые архитектурные формы. Подчеркивается, что концепция обновления этого пространства в прошлом году стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.