В Калининградской области поэтапно возобновляют розничную продажу топлива на АЗС «Балтнефть»

В Калининградской области поэтапно возобновляется розничная продажа топлива на АЗС «Балтнефть». Об этом написал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
«Провёл совещание с профильными службами по стабилизации ситуации на топливном рынке региона. Проанализировали последние данные по суточному потреблению за последнюю неделю, графики дополнительных поставок на июль с учётом поручения президента. Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети “Балтнефть”, речь пока только о 92-ом бензине и дизеле», — сообщил глава региона.
С сегодняшнего дня автомобилисты могут заправиться на 11 крупных автозаправочных станциях сети с большим количеством колонок. В Калининграде они находятся на улицах:
Невского, 120 Балтийское шоссе, 117 Горького, 178 Б Дзержинского, 249 Емельянова, 232 Красная, 164 Кошевого, 31.
В области АЗС «Балтнефть» расположены по адресам:
Гурьевск, Калининградское шоссе, 1А Черняховск, Октябрьская, 4А Зеленоградский район, посёлок Коврово, Балтийская, 39 Б Советск, Суворова, 1.
Беспрозванных отметил, что по мере поступления топлива в регион будут принимать оперативные решения об открытии дополнительных заправок.
«Важно расширить возможности в каждом муниципалитете, направляем на это все усилия. При этом сеть “Балтнефть” продолжит заправлять юрлица по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы. Рассчитываем, что эта мера повлияет на сокращение очередей. Вижу, что на заправках происходят и конфликтные ситуации, прошу всех помнить о взаимном уважении», — подчеркнул губернатор.
О намерении властей запустить розничную продажу топлива на «Балтнефти» в Калининградской области рассказал первый заместитель губернатора Валерий Шерин в прямом эфире «Дома Советов». По его словам, в розницу отпускали топливо на 71 автозаправочной станции. Запуск «Балтнефти» увеличит их количество до 110. «Я полагаю, что в этом случае нам удастся снять ажиотажный спрос и снять издержки этих перетоков с одних АЗС на другие. Давайте понаблюдаем за ситуацией ближайшую неделю», — пояснял Шерин.
После возникновения ажиотажа и очередей «Балтнефть» отпускала топливо только юридическим лицам. В правительстве объясняли, что компания обеспечивает в режиме «зелёного коридора» медицинские и коммунальные службы, дорожные предприятия, пассажирских перевозчиков, компании связи и ретейла и другие.
Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Дополнительные ограничения пока не планируются.
Последние дни за АЗС региона собираются огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводят к трудностям с движением общественного транспорта. Губернатор обсуждал ситуацию с вице-премьером РФ Александром Новаком. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются, а операторы развозят его по всему региону. При этом власти говорили о нехватке бензовозов.
Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о приоритетных поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область.