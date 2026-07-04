В Калининградской области поэтапно возобновляют розничную продажу топлива на АЗС «Балтнефть»

О намерении властей запустить розничную продажу топлива на «Балтнефти» в Калининградской области рассказал первый заместитель губернатора Валерий Шерин в прямом эфире «Дома Советов». По его словам, в розницу отпускали топливо на 71 автозаправочной станции. Запуск «Балтнефти» увеличит их количество до 110. «Я полагаю, что в этом случае нам удастся снять ажиотажный спрос и снять издержки этих перетоков с одних АЗС на другие. Давайте понаблюдаем за ситуацией ближайшую неделю», — пояснял Шерин.